Edtstadler für Eigenverantwortung statt „Jo eh-Mentalität" in Energiekrise

Doch müsse man nun auch die Eigenverantwortung mit Leben erfüllen. Die vergangene Generation habe den Wohlstand hart erarbeitet "und nun sind wir gefordert, das für die Zukunft sicher zu stellen". Panisch machen will Edtstadler die Österreicher aber nicht: "Keiner will sich vorstellen, bei 19 Grad mit drei Wollpullovern beim Kachelofen sitzen zu müssen. Das werden wir hoffentlich nie erleben müssen."

Für eine friedliche Zukunft Europas ist es aus Sicht Edtstadlers auch wesentlich, die EU-Erweiterung am Westbalkan voranzutreiben. Die längst überfälligen Versprechen in der Region seien einzuhalten. "Ich warne seit Monaten davor, dass ein Streichholz reicht für einen Flächenbrand." Was den Kosovo angehe, erinnerten serbische Wortmeldungen schon an Kriegsrhetorik. Daher gelte es den Dialog mit aller Kraft fortzusetzen.