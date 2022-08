Auto stieß in Wörgl mit Rennradfahrer zusammen: 32-Jähriger verletzt

Wörgl – Am frühen Mittwochmorgen ist in Wörgl ein Radfahrer verletzt worden. Der 32-jährige Österreicher war mit einem Rennrad auf der Brixentaler Straße in Richtung Wörgl unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Als dieser an der Kreuzung mit der Johann Federer Straße nach links einbiegen wollte, stieß er mit dem 32-Jährigen zusammen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 17-Jährige blieb unverletzt, sein Auto wurde jedoch laut Polizei erheblich beschädigt. (TT.com)