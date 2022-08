Russischer Staatsanwalt fordert 9,5 Jahre Haft für US-Basketballerin

Moskau – Die russische Staatsanwaltschaft hat eine lange Haftstrafe für die wegen illegalen Drogenbesitzes angeklagte US-Basketballerin Brittney Griner gefordert. "Insgesamt bitte ich darum, Griner zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten in einer Besserungsanstalt und zu einer Geldstrafe von einer Million Rubel (16.500 Euro) zu verurteilen", sagte der Anklagevertreter im Gericht laut der Agentur Interfax.

Die Forderung liegt nur knapp unter der Höchststrafe von zehn Jahren. Die Verteidigung will einen Freispruch für ihre Mandantin erreichen. Griner sitzt seit fünfeinhalb Monaten in Untersuchungshaft. Die Athletin soll bei einer Kontrolle ihres Gepäcks in Scheremetjewo im Februar sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl bei sich gehabt haben. Es soll sich um 0,5 Gramm gehandelt haben. Griner gab zu, Drogen mitgeführt zu haben, rechtfertigte sich aber mit den Worten, es habe sich um medizinisches Cannabis zur Schmerzstillung gehandelt.