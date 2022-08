Lassenberger führt FP in Wahl: Für Rudi Federspiel ist noch lange nicht Schluss

Stadtrat Rudi Federspiel selbst sieht das aber nicht ganz so. Zurückziehen will er sich keinesfalls. Warum auch? Er sei ja erst „im zarten Alter von 73 Jahren“. Selbstverständlich werde er auch 2024 nochmals in Innsbruck kandidieren – „Seite an Seite mit Spitzenkandidat Markus Lassenberger“, stellt er klar.