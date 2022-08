78-jähriger Radfahrer bei Sturz in Gries schwer verletzt

Gries am Brenner – Aus unbekannter Ursache war ein 78-jähriger Italiener am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Brennerstraße talauswärts gestürzt. Der Mann wurde in der sogenannten Klamm bei Gries aufgefunden.

Nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades an Schulter, Hüfte und am Oberschenkel vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Hall gebracht. (TT.com)