Filmcircle in Breitenwang zeigt „Wanda, mein Wunder“

Breitenwang – Filmcircle, das ist im Außerfern schon eine echte Marke. Heute Freitag, 5. August, steht im Veranstaltungszentrum Breitenwang der nächste Film am Spielplan. Das Kulturforum zeigt einen Film aus der Schweiz in der deutschen Originalfassung. Der Plot ist dabei vielversprechend. „Die sind nicht verrückt. Die sind Familie!“ Die Polin Wanda pflegt den wohlhabenden Josef in dessen Villa am See. Rund um die Uhr ist sie für ihn da und hilft nebenher seiner Frau Elsa mit dem Haushalt. Sohn Gregor lebt noch mit unter dem elterlichen Dach, während die ehrgeizige Tochter Sophie nur zu besonderen Anlässen bei der Familie vorbeischaut.