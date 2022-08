Glanz, Farbe, Duftigkeit gesucht: „Siegfried“ bei Bayreuther Festspielen

Die bitterste Enttäuschung ist diesmal das Bayreuther Festspielorchester unter Cornelius Meister. Ja, es gibt klanglich Schönes. Insgesamt aber fehlt es an Glanz, Farbe, Duftigkeit. Das liegt vielleicht nicht nur am Dirigenten, sondern auch an – so war zu hören – etlichen Um- und Neubesetzungen im Graben. Vom einst so homogenen Weltklasseklangkörper der Jahre vor Corona ist nicht mehr viel zu spüren. (jff)