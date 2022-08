Große Feier im peruanischen Pozuzo zur Eröffnung des Parque Tirol

Pozuzo – Der Freundeskreis Pozuzo hat eine neue Anlaufstelle vor Ort in Peru geschaffen. Von der Planung bis zur Umsetzung mit im Boot war das ./studio3-Institut der Architektur-Uni in Innsbruck. Wie Walter Prenner, der selbst vor Ort die Aufbauarbeiten begleitete, berichtet, waren die sechs veranschlagten Wochen eine Herausforderung für Körper und Geist. „Ende gut, alles gut“, zeigt sich Prenner erleichtert, wenn er an die Zeit in Peru denkt. Der architektonische Anspruch war es, ein Gebäude zu installieren, das sowohl Büroarbeitsplätze beinhaltet als auch für Feste oder einen Markt zu verwenden ist. Aus pädagogischer Sicht sollten die zehn weiblichen und sechs männlichen Studenten möglichst viele Erfahrungen „am Bau“ sammeln.