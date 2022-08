Auto fing auf A13 bei Schönberg Feuer: Insassen unverletzt

Schönberg – Nach der Mautstelle Schönberg kam am Donnerstag Rauch aus dem Auto eines 52-jährigen Italieners. Der Mann war mit seinem Sohn auf der A13 nach Süden unterwegs. Der Italiener fuhr auf den Pannenstreifen, wo bereits Flammen aus dem Motorraum schlugen. Die alarmierte Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Die Insassen blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die A13 musste gegen 18.30 Uhr in diesem Bereich in Richtung Süden etwa zehn Minuten total gesperrt werden. (TT.com)