Gemeinsames Sportprojekt in Silz/Stams: Schulweg wird zu einer Sportstunde

Stams, Silz – Nachdem die Pandemie vor allem die Kinder und Jugendlichen eingebremst und zum Daheimbleiben bzw. Online-Lernen gezwungen hat, organisierten das Jugendcafé Silz und das Jugendzentrum Stams ein gemeinsames Sportprojekt. Es ging darum, „die jungen Leute endlich wieder raus an die frische Luft zu bringen. Und zwar, um sich zu bewegen“, so die beiden Jugendbetreuerinnen Katharina Altmayer und Rebecca Brunner. Sie führten die Kids in die Welt des Sports ein – vor allem aber in Sportarten, die man tagtäglich und ohne großen Aufwand ausführen kann.