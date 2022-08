Nach Sanierung: Linderhütte wird festlich eingeweiht

Leisach – Der Sturm Vaia hatte im Herbst 2018 das Dach der Linderhütte am Spitzkofel weggerissen. Mit Hilfe vieler Freiwilliger gelang es der Sektion Lienz des Österreichischen Touristenklubs (ÖTK), diesen ältesten Unterschlupf in den Dolomiten in den Sommermonaten der Jahre 2020 und 2021 komplett zu sanieren.