„Die unendliche Weite des Himmels“: Expedition in die Berge von damals

Innsbruck – Bradford Washburn ist Berg-Abenteurer, der einen eigenen Film verdient. „Die unendliche Weite des Himmels“ (im Original: „The Sanctity of Space“) verbindet ein Porträt über ihn nun mit einer modernen Kletter-Doku in „seinen“ Bergen in Alaska. Rund um den höchsten Berg Nordamerikas, den Denali, machte Washburn nicht nur Erstbesteigungen. Er dokumentierte die Landschaft im hohen Norden vor allem auch fotografisch, und zwar vom Flugzeug aus, und füllte damit die noch leeren Landkarten des Gebiets auf. Als Pionier der Luftfotografie schuf er überwältigende Bergbilder, die in der ersten Hälfte des Films nun auf der großen Leinwand glänzen dürfen. Diese Fotos waren wiederum Grundlage für so manche Expedition, die ihre Route darauf einzeichnete.