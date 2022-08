13 Personen bei Brand in thailändischem Nachtclub gestorben

In dem Nachtclub „Mountain B" brach am Freitag Feuer aus.

Bangkok – Bei einem Brand in einem Nachtclub in Thailand sind am Freitag dreizehn Personen ums Leben gekommen. Weitere 35 Menschen wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach gegen ein Uhr Früh im „Mountain B"-Club in der Provinz Chonburi südöstlich von der Hauptstadt Bangkok aus. Bei den Opfern dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen allesamt um Thailänder handeln. (APA/Reuters)