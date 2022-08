Innsbrucker Koalition, Ambitionen und Abschied: Das war „Tirol Live"

SP-Bildungsstadträtin Elisabeth May gilt als eine mögliche Kandidatin für einen Landesratsposten, sollte die SPÖ nach der Landtagswahl in die Regierung kommen. Abseits davon gibt es aber auch in Innsbruck viele Aufgaben und Herausforderungen – auch parteiintern. Davon sprach sie am Montag bei „Tirol Live”.