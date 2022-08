Bank hinderte Telefonbetrüger an Abbuchung von fünftstelligem Betrag

Wenns – Auf einen Trickbetrüger fiel am Donnerstagvormittag eine 50-jährige Österreicherin in Wenns herein. Sie erhielt einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Der Anrufer täuschte der Frau vor, dass es einen Hacker-Angriff gebe und konnte die 50-Jährige überreden, ihm Zugriff auf ihren Computer zu gewähren.