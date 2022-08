Fast 39 Grad in Ostösterreich, teils heftige Gewitter mit Starkregen in Tirol

Die Gewitterfront ist am Freitagnachmittag auch über Innsbruck gezogen. © Screenshot Webcam Innsbruck

Innsbruck ‒ Der Freitag war der bisher heißeste Tag des Jahres in Österreich. Um 15.45 Uhr wurden an der ZAMG-Wetterstation in Seibersdorf 38,7 Grad gemessen. Der bisherige Höchstwert 2022 von 37,8 Grad, am 23. Juli ebenfalls in Seibersdorf registriert, wurde damit in den Schatten gestellt.

Um 15.45 Uhr hatte es an sieben Wetterstationen mindestens 37 Grad: Seibersdorf, Wolkersdorf, Bad Deutsch-Altenburg, Pottschach (alle in Niederösterreich), sowie in Mattersburg (Burgenland), Wien Donaufeld und St. Andrä/Lavantal (Kärnten).

Während man in Ostösterreich noch einmal richtig schwitzen musste, folgte in Tirol am Freitag bereits die Abkühlung. Im Zuge einer Kaltfront wurde es zunehmend instabil und seit dem Nachmittag gab es teils schwere Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen.

In Gerlos im Zillertal kam es auch zu Überflutungen und Vermurungen. (siehe Bilder).

Überschwemmungen in Gerlos im Zillertal. © ZOOM.TIROL

Am Samstag überwiegen nördlich des Inntals die Wolken und hier sind aus der Kaltfront noch teils kräftige, gewittrige Regenschauer dabei. In Richtung Hauptkamm und südlich davon ist es meist trocken mit Auflockerungen. In der zweiten Tageshälfte muss vor allem im Bereich der Zentralalpen, im Raum Innsbruck und im Unterland noch mit Schauern gerechnet werden, auch in Osttirol bilden sich Schauer und Gewitter. Höchstwerte von 23 bis 25 Grad sind in Tirol angesagt.

🌡️ Die Temperaturen in Österreich Aktuelle Hitliste der ZAMG-Wetterstationen

Der Sonntag startet im Bergland noch mit einigen Restwolken, abseits davon sollte es überwiegend sonnig werden. In der feuchten Luft entstehen aber rasch neue Quellwolken, die nachmittags zu zahlreichen gewittrigen Regenschauern führen. Vor allem südlich des Inns kann es kleinräumig auch kräftig regnen. Die Höchstwerte liegen weiterhin bei bis zu 25 Grad.

In der neuen Woche geht es wechselnd bewölkt weiter und tagsüber können sich in der feuchten Luftmasse ein paar gewittrige Schauer bilden. Nur ganz im Westen wird es bereits von der Früh weg recht sonnig. Die Tage darauf schauen wieder etwas freundlicher und sommerlicher aus. Die Temperaturen steigen wieder auf über 27 Grad. (TT.com)

📽️​ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich: