Nach der Hitze folgte die Abkühlung: Heftige Gewitter mit Starkregen in Tirol

Innsbruck ‒ Nach den Hitzetagen folgte am Freitag in Tirol die Abkühlung. Während es vor allem in Ostösterreich mit Temperaturen um die 37 und sogar teilweise mehr als 38 Grad (Seibersdorf in Niederösterreich) noch einmal richtig heiß wurde, näherte sich von Westen her eine Kaltfront.