E-Scooter stieß in Innsbruck mit Fahrrad zusammen: 73-Jährige verletzt

Pradl – Im Innsbrucker Stadtteil Pradl ist am Freitag eine Fahrradlenkerin gestürzt. Die 73-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr von der Resselstraße in Richtung Nordwesten. Ihr kam bei der Radfahrerunterführung ein E-Scooter-Lenker (69) entgegen. Die beiden kollidierten. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich am Kopf. Wie schwer, ist nicht bekannt. Sie wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)