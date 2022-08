Vor Schutzweg: Lenker fuhr in Brixlegg auf Vorderfrau auf

Brixlegg – In Brixlegg ist am Freitagmittag eine 20-Jährige verletzt worden, nachdem ein gleichaltriger Autofahrer auf sie aufgefahren war.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Eine 61-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von St. Gertraudi kommend in Richtung Kramsach. Beim Kreisverkehr hielt sie ihr Auto vor dem Schutzweg an, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Eine 20-Jährige hinter ihr hielt ebenfalls an. Ein gleichaltriger nachkommender Autofahrer konnte jedoch nicht mehr bremsen und prallte auf das Heck der Lenkerin vor ihm. Der Pkw der Frau wurde weiter auf das Auto der 61-Jährigen geschoben.