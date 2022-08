Ein großes Hallo im Innsbrucker Haifischbecken

Innsbruck – Das große Anreisen der neuen und alten Legionäre ging am Freitag beim HC Innsbruck in die nächste Runde: Brady Shaw machte gleich einmal Bekanntschaft mit dem Tiroler Adler, Co-Trainer Flo Pedevilla hieß Neo-Verteidiger Jamal Watson willkommen. Daniel Leavens war schon im Vorjahr in Innsbruck und wies Tyler Coulter (Mitte) und Watson ein. Am kommenden Mittwoch tritt die Mannschaft das erste Mal gemeinsam aufs Eis. Der erste Test steigt am 19. August gegen die Iserlohn Roosters in Kitzbühel, das Haie-Fest wird dann am 21. August gefeiert.