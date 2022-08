Zwei deutsche Pkw in Zell am Ziller in Unfall verwickelt: Drei Verletzte

Zell am Ziller – Beim Abbiegen kam es am Freitag gegen 17 Uhr in Zell am Ziller zu einem Unfall zweier deutscher Autofahrer: Ein 55-jähriger Deutscher wollte mit seinem Auto taleinwärts fahren. Zur selben Zeit war ein ein 51-jähriger Landsmann mit seinem Pkw in die Gegenrichtung unterwegs und wollte nach links abbiegen.