NEOS-Kritik am drohenden Online-Monopol: „Drehen wir orf.at ab“

In dem Gastbeitrag ortet die Nationalrätin ein drohendes „Nachrichtenmonopol im Internet durch die ‚blaue Seite‘“: Mit über 650 Millionen Euro jährlichem Gebührengeld „bestens ausgestattet“ dehne der ORF „seine mediale Vormachtstellung in alle Richtungen aus“, so die Politikerin, die einen Vergleich zu Amazon und dem Buchhandel zieht.