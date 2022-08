Palästinensische Raketen erreichten Stadtrand von Jerusalem

Zusammenstöße zwischen Israelis und Palästinensern seit 2015

Im Gazastreifen ist es zur schwersten Gewalteskalation zwischen Israel und den Palästinensern seit mehr als einem Jahr gekommen. Israel geht mit Luftangriffen im Gazastreifen und Razzien im Westjordanland gegen die Palästinenserorganisation Islamischer Jihad vor. Dieser antwortet mit Raketenangriffen auf Israel. Eine Chronik der schlimmsten Zusammenstöße der vergangenen Jahre:

Einsätze gegen den Islamischen Jihad

Nach der Festnahme von zwei ranghohen Mitgliedern des Islamischen Jihad bei einer Razzia im besetzten Westjordanland schließt Israel am 2. August zwei Grenzübergänge zum Gazastreifen. Der Islamische Jihad, eine militante Gruppe mit engen Verbindungen zum Iran, ist im Gazastreifen stark vertreten und nutzt das Gebiet regelmäßig für Raketenangriffe auf Israel.

Am 5. August fliegt die israelische Armee Luftangriffe auf den Gazastreifen, bei denen sie nach eigenen Angaben 15 Extremisten tötet, darunter auch einen Anführer des Islamischen Jihad. Der Islamische Jihad feuert daraufhin dutzende Raketen Richtung Israel ab.

Bei einer Razzia im Westjordanland nimmt der israelische Geheimdienst Shin Bet am 6. August 20 Menschen fest, darunter 19 Mitglieder des Islamischen Jihad.

Gewalt nach Zusammenstößen in Jerusalem 2021

Zusammenstöße auf dem Tempelberg und rund um die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem führen zu tagelangen schweren Auseinandersetzungen zwischen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften. Die Hamas feuert Raketen Richtung Israel ab, Israel fliegt Luftangriffe im Gazastreifen. Während der elftägigen Gefechte werden im Gazastreifen mehr als 260 Menschen getötet, in Israel gibt es 13 Tote.

"Großer Marsch der Rückkehr" im Frühjahr 2018

Ab Ende März 2018 finden wöchentlich Proteste am Sicherheitszaun zwischen dem Gazastreifen und Israel statt. Die palästinensischen Demonstranten fordern die Aufhebung der 2007 von Israel verhängten Blockade des Gebiets. Außerdem fordern sie für die Palästinenser das Recht auf Rückkehr auf ihr Land, das sie im Zuge der Gründung des Staates Israel 1948 verlassen mussten.

Am 14. Mai wird die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Bei Demonstrationen im Gazastreifen werden an diesem Tag rund 60 Palästinenser von der israelischen Armee getötet.

Streit um Sicherheitskontrollen im Sommer 2017

Am 14. Juli 2017 töten drei israelische Araber zwei Polizisten in der Altstadt von Jerusalem und werden daraufhin am Tempelberg erschossen. Israel erklärt, die Waffen seien auf dem Tempelberg versteckt worden, und sperrt den Zugang zur drittheiligsten Stätte des Islam für zwei Tage.

Am 16. beschließt Israel, neue Sicherheitsvorkehrungen an den Eingängen zu installieren, unter anderem Metalldetektoren und Kameras. Es kommt zu heftigen Protesten, am 21. Juli werden bei Zusammenstößen drei Menschen getötet. Am selben Abend tötet ein Palästinenser im Westjordanland drei israelische Siedler.

Messerattacken im Herbst 2015

Im September 2015 wird der Tempelberg drei Tage lang zum Schauplatz heftiger Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Am 1. Oktober wird im Westjordanland ein jüdisches Siedlerpaar in einem Auto von palästinensischen Angreifern erschossen. Am 9. Oktober greift die Gewalt auf den Gazastreifen über, sieben Palästinenser werden getötet. Am darauffolgenden Tag werden bei einer israelischen Razzia eine schwangere palästinensische Frau und ihre Tochter getötet.