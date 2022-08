Mini macht Lust auf den elektrischen Aceman

München – Die neue Mini-Familie nimmt Gestalt an. Als ersten Ausblick auf das neue Design ihrer künftigen Modellgeneration präsentiert die britische Marke das Concept Aceman. In diesem Konzeptfahrzeug sehen wir gestalterische und technologische Innovationen, mit denen Mini den markentypischen Fahrspaß der Zukunft definiert: einen rein elektrischen Antrieb, eine klare und reduzierte Designsprache mit Namen „Charismatic Simplicity“, ein neues digitales Innenraumerlebnis und ein Materialkonzept ganz ohne Leder und Chrom.

In der nächsten Modellgeneration wird dem Mini Cooper in der klassischen, seit mehr als 60 Jahren immer wieder neu interpretierten dreitürigen Karosserieform erstmals ein Crossover-Modell an die Seite gestellt. „Das Concept Aceman ermöglicht den Ausblick auf ein völlig neues Fahrzeug, das in der künftigen Modellfamilie die Position zwischen dem Mini Cooper und dem Countryman einnimmt“, heißt es bei Mini.