Kitz Alps Trail 100: Sieg nach fast 26 Stunden Laufzeit

Der dritte Bewerb im Rahmen des 27. Ischgl Ironbike ging gestern mit dem Short Track in Szene. Sieger waren in der Sportklasse die Tiroler Daniela Traxl-Pintarelli und Daniel Rubisoier, in der Eliteklasse Claudia Peretti (ITA) und Lubomir Petrus (CZE).