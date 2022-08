WM-Auftakt für Tirols Pferdesportler in Herning

Der Wahl-Tiroler Springreiter Max Kühner und Elektric Blue P hoffen bei der Weltmeisterschaft in Herning auf ein Olympia-Ticket für Paris.

Herning – Von heute bis zum 14. August ist Herning in Dänemark der Nabel der Pferdesport-Welt. Bei den Weltmeisterschaften werden Medaillen im Springreiten, der Dressur, im Voltigieren und der Para-Dressur vergeben. Österreichs Verband (OEPS) ist mit einem Großaufgebot von 29 Reiterinnen und Reitern überall vertreten. Im Springreiten und im Voltigieren fiebert auch eine große Tiroler Abordnung ihrem WM-Auftritt entgegen.

Die erst am Mittwoch startenden Springreiter werden vom Wahl-Tiroler Weltranglisten-12. Max Kühner (mit Elektric Blue P) und der Tirolerin Julia Houtzager-Kayser (High Five) angeführt. Rund um Kühner hofft das Team auf den Sprung zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Der dritte Tiroler im Bunde, der Kitzbüheler Christoph Obernauer (Kleons Renegade), freut sich derweil auf seine WM-Premiere.