Auto ging auf Pass-Thurn-Straße in Flammen auf: Familie gerettet

Fahrzeugbrand auf der Pass-Thurn-Straße in Jochberg.

Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig und stoppte sein Auto. Der Familienvater konnte sich, seine Frau und sein fünfjähriges Kind retten, bevor der Pkw in Flammen aufging. Der Mann versuchte noch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was ihm aber nicht gelang. Die Feuerwehr Jochberg rückte mit 32 Kräften zum Brandort an und konnte das Feuer schließlich löschen. Die Bundesstraße musste aber für die Dauer des Lösch- und Reinigungseinsatzes für rund eine Stunde total gesperrt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (TT.com)