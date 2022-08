Geschwächter Belugawal hat sich in die Seine verirrt

Paris – Ein geschwächter Belugawal ist in der Seine – rund 70 Kilometer entfernt von Paris – unterwegs. Die Behörden seien mehrere Tagen im Einsatz gewesen, um das Tier zu lokalisieren, schrieb die Präfektur de l'Eure am Samstag auf Twitter. Der Wal steckt nach Informationen des Nachrichtensenders Franceinfo in einer Schleuse fest.