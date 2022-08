ÖVV-Frauen beim Nations Cup Vierte, Gold an Schweiz

Wien – Österreichs Beach-Volleyballerinnen haben am Samstag beim europäischen Nations Cup in Wien die Bronze-Medaille verpasst. Im Kampf um Platz drei unterlagen die Heimischen Lettland 1:2. Auch das Finale ging in einen Golden Set, die Schweiz setzte sich gegen die Deutschen wie die Lettinnen gegen Österreich nach 0:1-Rückstand durch.

"Wir haben alles gegeben", betonte Schützenhofer und stellte trotz der Niederlage fest, dass es für sie "ein geniales Turnier" gewesen sei. Am Dienstag geht es für sie und Plesiutschnig zum Elite-Turnier nach Hamburg, die Woche darauf steht die Individual-EM in München auf dem Programm. "Da wollen wir um eine Medaille mitmischen", stellte die Steirerin unmissverständlich klar. Für Dorina Klinger war schon die Teilnahme am Wien-Event ein großes Plus: "Es war echt ein Traum, da zu spielen. Wir freuen uns auf mehr."