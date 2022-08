Jubiläums-Show: Zarrella präsentiert 30 Jahre Andrea Berg

Wien – Seit 30 Jahren begeistert Andrea Berg ihre Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Debütalbum „Du bist frei“ war 1992 der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Unzählige Hits und Charterfolge machten die gebürtige Krefelderin zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen im deutschen Sprachraum.

GfK Entertainment teilte am Freitag mit, dass Berg zum zwölften Mal mit einem Album auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts gelandet ist. „Keine deutsche Sängerin hatte mehr", hieß es.

Zum großen Jubiläum feiert die Schlagersängerin ein großes Open-Air-Konzert in ihrer Wahlheimat Aspach. Sänger und Moderator Giovanni Zarrella führt durch die Show, die am Samstag um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt wird.