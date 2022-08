Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Kabul

Kabul – In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Samstag bei einer neuerlichen Bombenexplosion in einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadtviertel mindestens zwei Menschen getötet worden. 13 Zivilisten seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Krankenhausvertreter mit. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag in dem Viertel Pul-e-Sukhta, und die Taliban-Regierung gab keine Stellungnahme ab.