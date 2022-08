Mann überfiel Geschäft in Innsbruck: Polizei fahndet nach Täter

Innsbruck – Ein Geschäft in Innsbruck ist am Samstagvormittag ausgeraubt worden. Gegen 9.50 Uhr betrat ein Mann den Laden in der Amraser-See-Straße und forderte von der Angestellten schreiend, ihm Geld zu geben. Die Frau gab dem Unbekannten Bargeld. Der Täter flüchtete mit dem E-Scooter zu einem weißen Kleinwagen am Parkplatz des Einkaufszentrums DEZ. Wie sich später herausstellte, dürfte das auch der Weg gewesen sein, den der Täter zum Tatort genommen hatte. Von hier aus fuhr der Mann in Richtung Grießauweg weiter.