Erdrutsch im Aostatal, Bergortschaft Courmayeur ohne Wasser

Aosta – Nachdem es am Freitag zu einem Erdrutsch im Ferret-Tal in der norditalienischen Region Aosta gekommen ist, muss die Berggemeinde Courmayeur zu Füßen des Montblancs ohne Wasser auskommen. Wegen des Erdrutsches wurde die Wasserleitung, die die beliebte Bergortschaft nahe der französischen Grenze versorgt, beschädigt.

"Leider ist der Schaden am Aquädukt erheblich. Wir arbeiten Tag und Nacht daran und werden es auch weiterhin tun. Aber das Dorf ist ohne Wasser. Wir haben zwei Wasser-Verteilstellen für die Bürger eingerichtet. Die Situation ist kritisch, auch weil die Bevölkerung in diesen Tagen wegen den vielen Urlaubern von 2.700 auf fast 30.000 Einwohner gestiegen ist", so der Bürgermeister von Courmayer, Roberto Rota. Bis zu drei Tagen könnte es bis zur Wiederherstellung des Aquädukts dauern. In der Zwischenzeit forderte die Gemeinde die Bürger auf, ihr Wasser zu rationieren.