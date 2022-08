Männer in Brixlegg ausfindig gemacht: „Faustfeuerwaffe" war Soft-Gun

Brixlegg – Mehrere Zeugen hatten am Samstagvormittag beobachtet, wie zwei Männer in Brixlegg angeblich mit einer Faustfeuerwaffe hantiert hatten. Die Szene spielte sich im Bereich Niederfeldweg gegen 11.45 Uhr ab. Einer der Zeugen rief die Polizei. Diese startete eine Fahndung, konnte die beiden jedoch zunächst nicht ausfindig machen. Am Sonntagabend teilte die Polizei dann mit, die Täter, zwei Burschen im Alter von 21 und 18 Jahren ausgeforscht zu haben. Bei der Waffe habe es sich laut Aussendung um eine Soft-Gun gehnandelt. Diese falle nicht unter das Waffengesetz. (TT.com)