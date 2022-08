Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren: Autos in Lavant kollidiert

Lavant – Gleich sieben Menschen sind bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Osttirol verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr war ein 17-Jähriger auf der Lavanter Landesstraße aus Tristach kommend in Richtung Lavant unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor der Jugendliche auf nasser Fahrbahn die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn.