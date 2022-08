Dornauer gegenüber Van der Bellen und "Ampel" reserviert

Er übte Kritik an NEOS und Grünen. Er wolle sich zwar hinsichtlich künftiger Koalitionen im Bund "nicht festlegen und auch eine Dreierkoalition aus SPÖ, Grünen und NEOS "nicht gänzlich" ausschließen, aber: Die derzeit handelnden Personen bei Grünen und NEOS schätze er "nicht über die Maßen". "Meine Kompetenzvermutung ihnen gegenüber ist endenwollend", erklärte der Tiroler SPÖ-Chef und Landtagwahlspitzenkandidat und spielte dabei etwa auf jüngste "Attacken" von Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer auf die SPÖ an. Ob eine solche "Ampel" im Bund so einfach zu schmieden wäre, bezweifle er. Im Bundesland hatte Dornauer eine solche Konstellation sowie alle weiteren Dreier- und Vierervarianten bereits ausgeschlossen.