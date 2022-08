Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Kabul

Bei einer erneuten Bombenexplosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben von Medizinern und Augenzeugen mindestens acht Menschen getötet und weitere 22 verletzt worden. Der Sprengkörper detonierte am Samstag auf einer belebten Einkaufsstraße in einem Viertel im Westen der Stadt, wo sich gewöhnlich Angehörige der muslimischen Minderheit der Schiiten aufhalten. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" IS bekannte sich zu dem Anschlag.

Der IS hatte sich bereits als Urheber eines Anschlags in einer schiitischen Wohngegend in Kabul bezeichnet, bei dem am Freitag mehrere Menschen gestorben waren.

Entgeltliche Einschaltung