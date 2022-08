Klimaaktivistin Lena Schilling: Warum jede/r politisch aktiv sein sollte

Lena Schilling ist das Gesicht der jungen Klimabewegung in Österreich. Durch „Fridays for Future“ wurde sie bekannt, als Initiatorin von „LobauBleibt“ ging sie durch die Medien. Im „Gut zu wissen"-Podcast ortet die Klimaaktivistin zwar zunehmendes Bewusstsein für die Erderwärmung bei der Bevölkerung, viele fühlten sich jedoch angesichts der vielen Krisen derzeit ohnmächtig. „Wir können etwas dagegen tun“, sagt Schilling, „aber wir müssen uns zusammenschließen". Außerdem spricht die 21-Jährige darüber, warum die Klimabewegung in Tirol hinterherhinkt und wie sie mit persönlichen Anfeindungen und der Angst vor Übergriffen umgeht.