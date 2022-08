Weite Wege zwischen Gewitter und Sonne: „Es ist alles gut gegangen“

Innsbruck – Nach der zehnten Jubiläumsausgabe des Pitz Alpine Glacier Trails durften sich gestern nicht nur die am Ende 1200 Teilnehmer den Schweiß von der Stirn wischen. „Es ist alles gut gegangen, das Wetter hat gehalten“, atmete auch Organisator Alex Pittl auf. Der Samstag war weniger verregnet als befürchtet, die Laufbegeisterung daher größer als gedacht. Den Sieg auf der Hauptdistanz über 105 Kilometer (6100 hm) schnappte sich Österreichs Top-Ultraläufer Florian Grasel. Der 41-jährige Niederösterreicher gewann in 15:55:14 Stunden. Über 90 km siegte Patrick Mayer (GER), auf 60 km waren die Deutsche Marie-Luise Mühlhuber und der Tiroler Rene Mair die Schnellsten.

Kitz Alps Trail 100: Österreichs längster Ultratrail mit satten 173,9 Kilometern (10.000 hm) sah am Freitagabend nach 25:43:26,7 Laufzeit seinen Sieger (den Salzburger Michael Dengg) – der Letzte kam gestern nach fast 48 Stunden (!) wieder in Fieberbrunn an. Schnellste Dame war die Italienerin Marta Poretti (ITA) in 31:15:15,6 Stunden. Dazwischen ergingen auch Gewitterwarnungen per SMS an die Teilnehmer. „Wir sind auf solche Dinge vorbereitet, die Läufer sind erfahren und brauchen für den Start auch Qualifikationspunkte“, erklärt Organisator Thomas Bosnjak, der mit der erst dritten Auflage des KAT 100 glücklich war: „Wir hatten gut 510 Läufer, das ist ein neuer Teilnehmerrekord für uns. Es ist alles gut gegangen.“