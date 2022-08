Gold im Wert von 240.000 Euro: Wiener Ermittler klärten Rip-Deal-Betrug auf

Die Ermittlergruppe Goldnagl ist Mitgliedern einer Rip-Deal-Bande, die sich aus Mitgliedern von Familienclans serbo-kroatischer Abstammung in Belgien, den Niederlanden und Österreich zusammensetzt, schon seit geraumer Zeit auf den Fersen. In diesem Fall führte die Zusammenarbeit mit belgischen Fahndern und zahlreiche Überwachungsmaßnahmen in Österreich wie im Ausland, Spurenauswertungen und die Sicherstellung von Mobiltelefonen zu drei Verdächtigen. Einer davon ist ein Rip-Deal-Telefonist, der mehrere Jahrzehnte von Wien aus aktiv war, wie Polizeisprecherin Irina Steirer am Sonntag in einer Aussendung berichtete.