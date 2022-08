Überlegungen von (Ex)-SPÖ-Spitzen für Energiespar-Maßnahmen

Wien – Angesichts der Energiekrise werden in der Politik bereits Ideen für mögliche Einschränkungen gewälzt. In verschiedenen Zeitungsinterviews machten sich am Sonntag der frühere SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern und die beiden SPÖ-Landeshauptleute Peter Kaiser und Michael Ludwig Gedanken, wo man Energie einsparen könnte.