Ex-FPÖ-Abgeordneter Hans-Jörg Jenewein regungslos aufgefunden

Wien – Der erst vorige Woche aus der FPÖ ausgetretene frühere Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein hat offenbar einen Suizidversuch unternommen. Das berichtete der Kurier am Sonntagnachmittag. Der APA wurde bestätigt, dass er in den frühen Morgenstunden in seinem Haus in Niederösterreich (Bezirk St. Pölten Land) regungslos aufgefunden wurde.

Nach Angaben des Kurier hat seine Frau die Rettungskräfte in der vergangenen Nacht alarmiert, nachdem sie Jenewein bewusstlos auf der Couch in seinem Haus in Niederösterreich gefunden hatte. Er soll nun in einem Spital behandelt werden. Meldungen, wonach er im Koma liege, wurden von seiner Schwester, der FPÖ-Abgordneten Dagmar Belakowitsch, dementiert: "Er liegt auch Gott sei Dank nicht im Koma", stellte sie in einer Aussendung fest. Der Wiener Gesundheitsverbund dementierte indes, dass sich Jenewein in einem seiner Krankenhäuser befinde.