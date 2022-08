Die Sonne kehrt zurück: Es wird wieder wärmer, aber nicht heiß in Tirol

Weniger heiß, aber dennoch sommerlich soll es auch am Achensee wieder werden. © Leserfoto, Stefan Absenger

Innsbruck, Wien – Warmes, aber kaum heißes Sommerwetter erwartet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für die kommenden Tage in Tirol und auch im Rest von Österreich. Dabei setzt sich zur Wochenmitte hin immer mehr die Sonne durch, gegen Wochenende sind dann auch wieder Temperaturen von 30 Grad und knapp darüber in Sicht.

Entgeltliche Einschaltung

Die Details: Am Montag verläuft der Vormittag mit schwachem Tiefdruckeinfluss in Osttirol bewölkt und Gewitterschaueranfällig. Auch am Nachmittag sind örtlich noch Schauer und Gewitter möglich. In Nordtirol kann sich die Sonne ab dem Vormittag gegen anfängliche Restwolken behaupten. Die tiefstwerte in Tirol liegen bei 11 bis 15 Grad, die Höchstwerte bei 23 bis 25 Grad.

Auch im Rest des Landes beruhigt sich das Wetter mit steigendem Luftdruck von Norden her, letzte Schauer sind am Abend nur noch in der Tauernregion zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen je nach Sonne bei 22 bis 28 Grad.

📸 Bildergalerie | Sommer in Tirol: Die besten Leserfotos

Am Dienstag überwiegt im Westen und Süden sonniges Wetter. Ein schwacher Hochdruckeinfluss sorgt für diese Verhältnisse. Hochnebel und Restwolken lösen sic am Hauptkamm und im Süden auf, am Nachmittag bilden sich dann in ganz Tirol lockere, harmlose Quellwolken. In den Morgenstunden ist es allgemein kühler als zuletzt, in höher gelegenen Tälern sogar recht frisch mit Tiefstwerten von 6 Grad in Galtür und 14 Grad in der Stadt Innsbruck. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag bei 25 bis 29 Grad, am wärmsten wird es im Oberinntal.

Im Norden und Osten Österreichs ziehen am Vormittag dichtere, mittelhohe Wolkenfelder ohne Niederschlag vorüber, ehe sich am Nachmittag neuerlich auch hier die Sonne durchsetzt. Es weht mäßiger Wind, im Osten lebhaft, aus nördlichen Richtungen. Von zehn bis 18 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 24 bis 30 Grad.

Am Mittwoch breiten sich nach einem sonnigen Tagesbeginn besonders in der Osthälfte Österreichs wieder einige Quellwolken aus. Die Schauerneigung ist aber nur gering und oft überwiegt der sonnige Eindruck. Weiter im Westen scheint die Sonne deutlich öfter und länger, hier entstehen nur entlang des Alpenhauptkammes teils mächtige Quellwolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum und ganz im Osten auch lebhaft aus Nord bis Ost. Neun bis 17 Grad hat es in der Früh, 24 bis 29 Grad am Nachmittag.

In den meisten Regionen überwiegt am Donnerstag sonniges Wetter, auch wenn sich nach Osten zu am Nachmittag wieder einige Quellwolken bemerkbar machen. Auch entlang des Alpenhauptkammes können die Quellwolken mächtiger werden, die Schauerneigung ist aber generell nur gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Das Thermometer weist in der Früh zehn bis 17 Grad aus und sollte tagsüber 25 bis 31 Grad maximal anzeigen.