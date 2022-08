Unfassbar! WSG Tirol verspielt 2:0-Führung in der Nachspielzeit

Tim Prica sah schon wie der Mann des Spiels aus, doch dann schlugen die Klagenfurter doch noch zurück. © GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Innsbruck - Was für ein bitterer Sonntagnachmittag für die WSG Tirol! Die Wattener sahen in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga nach einem frühen Doppelpack von Tim Prica (8., 12.) lange wie der Sieger aus. Doch nach einem Kraftakt in der Nachspielzeit sicherte sich Austria Klagenfurt den ersten Punkt in der laufenden Saison. Die Kärntner schafften dank einem Treffer von Jonas Arweiler (92.) und einem Foulelfmeter von Nicolas Wimmer (97.) noch ein 2:2 im Innsbrucker Tivoli.

Entgeltliche Einschaltung

Die Effizienz vor dem Tor war so ziemlich das einzige, was WSG-Trainer Thomas Silberberger zuletzt bemängelt hatte. Vor allem Prica hatte einige Top-Chancen vergeben. Diesmal war der 20-jährige Schwede vor dem Tor eiskalt und schoss sich mit nun vier Treffern auf Platz zwei der Torschützenliste. Doch die über die gesamte Spielzeit dominierenden Gäste gaben nicht auf und wurden letztlich doch noch belohnt.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

⚽️ Zum Spielverlauf: Die Anfangsminuten gehörten den Kärntnern, mit ihrer ersten Offensivaktion gingen aber die Tiroler in Führung. Prica traf nach Ogrinec-Lochpass von der Strafraumgrenze und durfte nach VAR-Überprüfung auch jubeln. Vier Minuten später war der Schwede nach Prelec-Vorarbeit und einem missglückten Abwehrversuch von Wimmer wieder zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Wieder wurde der Video-Assistent zu Rate gezogen, Schiedsrichter Christopher Jäger entschied neuerlich auf Tor.

Danach war aber wieder Klagenfurt am Drücker. Nach der Pause ging es in derselben Tonart weiter. Die Elf von Peter Pacult machte das Spiel und hatte bald nach Wiederbeginn auch die große Chance zum Anschlusstreffer, Pink kam aber nicht mehr an die Hereingabe von Christopher Wernitznig (49.).

Jetzt eines von zehn Stand Up Paddle gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

⚽ Bundesliga, 3. Spieltag SONNTAG WSG Tirol - Austria Klagenfurt 2:2 (2:0) Tore: 1:0 ( 8.) Prica, 2:0 (12.) Prica, 2:1 (92.) Arweiler, 2:2 (97.) Wimmer (Foulelfmeter) SK Rapid Wien - SC Austria Lustenau 1:1 (1:0) Tore: 1:0 (21.) Burgstaller, 1:1 (70.) Surdanovic SCR Altach - Austria Wien 3:2 (0:1) Tor: 0:1 (19.) Fischer, 0:2 (53.) Tabakovic, 1:2 (63.) Nuhiu, 2:2 (74.) Braunöder (Eigentor), 3:2 (94.) Nuhiu SAMSTAG: SV Ried - Sturm Graz 1:1 (0:1) Tore: 0:1 (11.) Lang, 1:1 (77.) Monschein (Foul-Elfmeter) WAC - LASK 1:5 (0:4) Tore: 0:1 (1.) Ljubicic, 0:2 (8.) Goiginger, 0:3 (20.) Ljubicic, 0:4 (37.) Ljubicic, 0:5 (57.) Ljubicic, 1:5 (61.) Novak Hartberg - Salzburg 0:2 (0:0) Tore: 0:1 (50.) Fernando, 0:2 (60.) Capaldo

Nach gut einer Stunde verhinderte WSG-Torhüter Ferdinand Oswald mit zwei starken Paraden bei Schüssen von Simon Straudi (63.) und Rico Benatelli (69.) einen Gegentreffer. Im Finish drängte Klagenfurt. Christopher Cvetko scheiterte zweimal an Oswald (88., 91.), ehe dem eingewechselten Arweiler doch noch der Anschlusstreffer gelang. Und nach Foul von Cem Üstündag an Nikola Djovic verwertete Wimmer den Strafstoß zwar nicht souverän, aber doch.

WSG-Akteur Felix Bacher hatte in der 67. Minute Glück, dass er für ein Foulspiel nicht Gelb-Rot erhielt. In der 89. Minute musste er nach einer Notbremse aber mit Rot doch vorzeitig vom Feld.

Altach dreht Spiel gegen Wiener Austria, Rapid nur Remis

Die beiden Wiener Großclubs Rapid und Austria Wien haben in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga unliebsame Bekanntschaft mit dem Vorarlberg-Duo gemacht. Während Rapid in Unterzahl zuhause gegen Aufsteiger Austria Lustenau nur zu einem 1:1 kam, stolperte die Wiener Austria auf dem Weg zum ersten Saisonsieg nach 2:0-Führung in Altach gänzlich (2:3).

Rapid musste durch den ersten Punkteverlust der Saison die Tabellenführung an den punktegleichen LASK abgeben, der mit einem Punkteabzug bestrafte Lokalrivale Austria hält bei minus zwei Punkten. (TT.com/APA)

📊 Die aktuelle Tabelle der Bundesliga: