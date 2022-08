83-Jähriger aus drei Meter Tiefe im Wörthersee geborgen und wiederbelebt

Pörtschach – Zunächst vorerst Riesenglück hatte ein 83-Jähriger am Sonntag in Kärnten: Der Mann wurde von anderen Badegästen in drei Metern Tiefe im Wörthersee treibend entdeckt, geborgen und gemeinsam mit den Einsatzkräften des herbeigerufenen Rettungshubschraubers wiederbelebt. Über seinen Gesundheitszustand gibt es derzeit keine Erkenntnisse.