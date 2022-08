43-Jähriger stürzte mit dem E-Bike in Kaltenbach 25 Meter ab

Kaltenbach – Ein schwerer Radunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Zillertaler Höhenstraße. Ein 43-jähriger Radfahrer kam mit seinem E-Bike von der Straße ab und stürzte rund 25 Meter in steiles Waldgelände ab. Das Rad kam in einer Baumgruppe zum Stillstand. Der Mann wurde von der Bergrettung und Feuerwehr Kaltenbach mittels Seilbergung geborgen werden und mit dem Heli in die Klinik geflogen. (TT.com)