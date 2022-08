Mehr als 120 Tote und Verletzte binnen weniger Tage in Kabul

Anschlagsserie in der afghanischen Hauptstadt Kabul © APA

Bei den jüngsten Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der Vereinten Nationen über 120 Menschen gestorben oder verletzt worden. Die Afghanistan-Mission der UN (Unama) forderte am Sonntag daher mehr Sicherheit für Minderheiten und ihre religiöse Feierlichkeiten. Am Sonntag traf örtlichen Medienberichten zufolge ein dritter Anschlag binnen dreier Tage einen Bus in einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Teil Kabuls.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte sich bereits zu zwei vorherigen Bombenanschlägen am Freitag und am Samstag in einem anderen schiitischen Viertel bekannt. Die Taliban-Regierung gab keine Stellungnahme ab.