Diebinnen schlichen sich in Gästezimmer in Neustift ein

Neustift – Einen unbeobachteten Moment nutzten zwei Unbekannte am Sonntag zwischen 15.45 Uhr und 16.35 Uhr, um in einem Beherbergungsbetrieb in Neustift i. St. zwei Zimmerschlüssel mitgehen zu lassen. Danach durchsuchten die beiden zwei Schlafzimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen der Gäste. Sie konnten mit mehreren hundert Euro entkommen.