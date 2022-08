Neuer Sänger, alter Open-Air-Platz: „Schürzenjägerzeit“ für 10.000 Fans

Finkenberg – Neuer Sänger, alter Open-Air-Platz. Nach zwei Jahren Pause ließen es die Schürzenjäger, so etwas wie die Urväter der volkstümlichen Musik, am Samstagabend in Finkenberg wieder krachen. Laut Veranstalter kamen 10.000 Fans, über 20 Fan-Clubs und mehr als hundert Biker – und die ließen sich vom Regen nicht beirren und brachten den (Finken-)Berg zum Beben. Die Schürzenjäger besannen sich an diesem Abend ihrer Wurzeln, denen durch den neuen Frontman Dominik Ofner neues Leben verpasst wurde.