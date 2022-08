Brände in Ligurien: 120 Personen evakuiert, Häuser in Flammen

Rom – In der Nähe der Hafenstadt Savona in der norditalienischen Region Ligurien hat am Montag weiterhin ein starker Brand getobt. Die Flammen, die seit Samstagnachmittag in den Wäldern von Arnasco und Villanova d'Albenga wüten, breiteten sich weiter aus. In der Nacht auf Montag wurde die Situation in der Nähe des Flughafens von Villanova kritisch, wo 120 Personen evakuiert werden mussten, berichteten italienische Medien.